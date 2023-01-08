عون يتوقع ارتفاع انتاج النفط في ليبيا إلى مليوني برميل خلال 3 سنوات .

طرابلس 8 يناير 2023 م (وال)-أكد وزير النفط والغاز “محمد عون” إن إنتاج ليبيا من النفط الخام يشهد زيادة تدريجية في 2023، متوقعا وصوله إلى مليوني برميل يوميا خلال 3 سنوات.

وتوقع عون في مقابلة مع الجزيرة مباشر أن تكون الزيادة في الإنتاج للعام الحالي بواقع” 1.3 “مليون برميل يوميا وفقا لنشاط المؤسسة وإنجازها للمشاريع الاستكشافية.

و كشف عون أن ليبيا تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج احتياطي الغاز الضخري إلى جانب العادي منه، مشيرا إلى بلوغ الإنتاج اليومي أكثر من مليارين ونصف المليار متر مكعب، وأن الهدف تطوير الاستكشافات الغازية للاكتفاء داخليا للقطاعات الخدمية في البلاد وتصدير الفائض .

ولفت عون إلى أن هناك مناطق لم تستكشف ولم تجر فيها أي مسوحات سواء برا أو بحرا، وأن الدراسات الجيوليوجية تثبت وجود هذه المخزونات في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط وغربه، آملا في الاستفادة من تلك الاستكشافات في تطوير البنية التحتية للبلاد.

و عبر عون عن أسفه لاتخاذ بعض الدول “إجراءات فردية” في شأن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ، موضحا أن تلك المشاكل يمكن أن تحل وديا مع دول المتوسط لاستمرار عملية الاستكشاف والتنقيب.