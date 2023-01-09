مفتشو وزارة العمل يقومون بحملة تستهدف شركة الربيع لصناعة الإسفنج .

طرابلس 8 يناير 2023 م (وال)- قام مفتشو إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والتأهيل بحملة تفتيش استهدفت شركة الربيع لصناعة الإسفنج بمنطقة وادي الربيع .

وذكرت وزارة العمل على صفحتها الرسمية أن المفتشين اطلعوا على إجراءات التعاقد و عقود العمل المبرمة مع العمالة الوطنية والأجنبية والتأكد من إتباع إجراءات و شروط السلامة المهنية.

و أضافت أنه بناء على الزيارة أعد مفتشو العمل تقريرا بكافة الملاحظات والاجراءات التي تم إتخاذها ,موضحة أن هذه الحملة الوطنية للتفتيش تأتي تحت شعار إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي.