المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية بهون ينظم محاضرة علمية توعوية .

هون 8 يناير 2023 م(وال)- نظم المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية بهون محاضرة علمية توعوية ضمن برنامجه الثقافي العام لهذا الموسم حول تأثير اكتساب مهارات التفكير الناقد على التحصيل العلمي لطلبة المعاهد.

وتناولت المحاضرة التي القاها الطبيب الجراح وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الجفرة ” مسعود احمد غرياني” كيفية اتخاذ القرار الصائب أثناء تأدية الواجب العملي خصوصا خلال التعامل مع المريض وعملية تراكم الأمراض وتحديد كيفية التعامل معها.

وأوضح المحاضر أن اقسام العناية والطوارئ تتطلب إتخاذ القرار السريع والصائب لإنقاذ المريض أو الشخص المصاب الذي حالته مستعجلة من قبل الطاقم الطبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبدأ بالممرض أو الممرضة من خلال سرعة التفكير في القرار الأكثر أهمية.