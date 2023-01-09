دراسة مشروع انشاء عدد (2) وحدات غازية بمحطة شمال بنغازي للكهرباء .

بنغازي 09 يناير 2023 ( وال ) – تدارس الاجتماع الذي عقد ببنغازي أمس الاحد ، مشروع انشاء عدد (2) وحدات غازية بمحطة شمال بنغازي للكهرباء كونها تتوفر فيها البنية التحتية الجاهزة .

وضم الاجتماع مدير ادارة محطة شمال بنغازي المهندس ” صالح العبار ” وعدد من مدراء الادارات بالشركة العامة للكهرباء و شركة سرت لانتاج وتنصيع النفط والغاز والموسسة الوطنية النفط .

وقالت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الاجتماع يأتي في اطار التطوير والتحديث لمحطة بنينا للغاز بما يعزز كفاءة رفع الانتاج من 160 مليون قدم مكعب الي 200 مليون قدم كخطة قصيرة المدي لتغطية متطلبات العمرات الوحدات السادسة والثانية في شهري فبراير وابريل القادم ، إستعداداً لمواجهة الذروة الصيفية القادمة ، لتصل الكفاءة الي 400 مليون قدم مكعب كخطة متوسطة .