وزير الحكم المحلي يجتمع بمدراء الإدارات والمكاتب للوزارة لمتابعة سير العمل لسنة 2023 .

طرابلس 09 يناير 2023 ( وال )- عقد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، أمس الأحد ، اجتماعًا مع مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة .

واستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع بعض المشاكل التي واجهت الإدارات والمكاتب موجهّا تعليماته لذوي الاختصاص بالبث فيها بشكل عاجل٬ وخصوصا ماتتعلق بالموظف ٬ مؤكدا أهمية الموظف واهتمامه الكبير مهما كان درجته أو وظيفته سواء بالوزارة أو البلديات.

واستمع الوزير لكلمات مدراء الإدارات والمكاتب التي تضمنت تقارير عن سير العمل خلال سنة 2022م٬ مقدمين شرحًا عن العمل والمعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ مهامهم .

وأكد وزير الحكم المحلي على أن هذا الإجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي ستعقد بشكل دوري كل شهر، لتقييم الاجراءات المتخذة ضمن خطة الوزارة و أهدافها ومتابعتها.