اليوم طقس مستقر على أغلب المناطق

طرابلس 9 يناير 2023 م ( وال ) – سجلت نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اعتبارا من اليوم الاثنين ، طقس مستقر على أغلب المناطق, ومن المتوقع حدوت تقلبات جوية من مساء يوم الغد الثلاثاء مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة علي الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب, وتتكاثر السحب من حين لأخر يوم الغد الثلاثاء علي أغلب مناطق الشمال الغربي والرياح: غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (14-20)مْ، و تسجل انخفاضا بداية من يوم الغد الثلاثاء .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتكون فرصة أمطار جيدة بداية من مساء يوم الغد الثلاثاء خاصة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية والرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول يوم الغد إلي غربية فجنوبية غربية نشطة السرعة علي أغلب المناطق تصل سرعتها إلي (50 كم /س) ، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (15-20)مْ ولا تتجاوز (13) مْ علي مناطق الجبل الأخضر, وتسجل انخفاضا ملحوظ يوم الأربعاء.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (16- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة تتراوح مابين (17-20)مْ.

————————–

غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس على الساعة (18:17)

شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء على مدينة طرابلس سيكون على الساعة (08:10