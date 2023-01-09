ليبيا نيوز

روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى وسط تصاعد الهجمات.

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

موسكو 9 يناير 2023 (وال) – أعلنت روسيا وأوكرانيا الإفراج عن 100 أسير عسكري بعد سلسلة مفاوضات أفضت سابقاً إلى الإفراج عن العشرات في الأشهر الماضية، وذلك فيما تتصاعد الهجمات بين الطرفين في شرق أوكرانيا.

   وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه ” في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت أثناء أسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف”.. مضيفة أن الجنود المفرج عنهم سيُنقلون جواً إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبياً ونفسياً.

ومن جانبها أكدت أوكرانيا المعلومات .. قائلة إن “روسيا أفرجت عن 50 عسكرياً أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته”.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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