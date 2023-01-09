تواصل تنفيذ مشروع نقل مياه النهر الصناعي لمدينة ترهونة والمناطق المحيطة بها.

ترهونة 9 يناير 2023 م ( وال ) – يواصل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تنفيذ مشروع نقل المياه للتجمعات السكنية بمدينة ترهونة من خلال المسار الأوسط لمنظومة النهر الصناعي (جبل الحساونة- الجفارة)،

وأوضح موقع جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان ” أن العمل متواصل لتنفيذ مشروع منظومة نقل المياه لتغذية التجمعات السكنية الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة النهر الصناعي تحت اشراف ادارة الإمداد المائي بجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق عبر لجنة مكونة من عدد من المهندسين بتنفيذ من شركة طباق للمقاولات العامة

ويهدف المشروع إلي تغدية مدينة ترهونة والمناطق المحيطة بها بالمياه النهر ويضم المشروع مجموعة خطوط بأطوال مختلفة واقطار تتراوح من 200ملم إلى 900ملم

و مجموعة خزانات السعة من ٢٥٠٠ متر مكعب إلي 15000متر مكعب.