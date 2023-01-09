هيئة شؤون الحج والعمرة توقع مع وزارة الحج السعودية اتفاقية عقد الترتيبات لموسم الحج لهذا العام

الرياض 9 يناير 2023 م (وال) ـ وقعت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة مع وزارة الحج السعودية اليوم الاثنين اتفاقية عقد الترتيبات لموسم الحج لهذا العام.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الليبي الدكتور”صبري البوعيشي” نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في حين وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور”عبدالفتاح مشاط” نائب وزير الحج.

وأوضحت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن توقيع الاتفاقية جاء على هامش مشاركة وفد الهيئة في فاعليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة، برعاية وزارة الحج السعودية.

وأشارت الهيئة إلى انه سيُعقد لقاء يجمع نائب رئيس الهيئة مع وزير الحج بالمملكة العربية السعودية تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين الجانبين، وضمانًا لتوفير أفضل الخدمات للحجاج الليبيين.(وال)

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