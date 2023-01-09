وزارة الداخلية تطلق دورات تدريبية في مختلف التخصصات .

طرابلس 9 يناير 2023 م ( وال ) – أطلقت وزارة الداخلية خطة تدريبية لسنة 2023 تهدف إلى تطوير الكفاءات والقدرات لكافة منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية خاصة ومكونات وزارة الداخلية عامة بمختلف المجالات التدريبية التخصصية التي سينفذها معهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية .

حيث افتتح مدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية مقدم “ربيع مروان” أولى الدورات التدريبية التخصصية ضمن البرنامج المعد لها في مجال (الكشف والبحث على المتفجرات) التي ستستمر أسبوعين ..

وستكون الدورة الثانية في مجال” قيادة وصيانة المركبات المدرعه (تايقر )”

أما الدورة الثالثة فستكون في مجال “حماية الشخصيات المتقدمة ” التي ستستمر ثلاثة أسابيع لصالح إدارة حماية الشخصيات.

وتنظم وزارة الداخلية هذه الدورات بإشراف خبراء تدريب محليين بالتعاون مع خبراء دوليين، بما يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية للرفع من كفاءة العناصر الشرطية والأمنية.