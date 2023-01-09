وكالة (نوفا) : استئناف تدفق الغاز الليبي لإيطاليا بعد يومين من توقفه.

روما 09 يناير 2023 م (وال) – أفادت وكالة الانباء الإيطالية (نوفا) باستئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا اليوم الاثنين ليصل إلى مستويات 7-8 مليون متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و6 يناير وانخفاضه في اليومين الماضيين.

وحسب وكالة (نوفا) فانه وفقا لخريطة سنام مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، فان الغاز الليبي يصل إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليته الليبي عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله عن (500) كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط، بما يقارب الـ (330.000) متر مكعب في الساعة، مقارنة بـ ( 150.000 ) متر مكعب في 7 و 8 يناير ، عندما وصل حوالي ( 4 ) ملايين متر مكعب يوميًا إلى إيطاليا.

أشارت نفس الخريطة إلى “صفر” في التدفقات التي تصل إلى جيلا في 5 و 6 يناير.

ولفتت وكالة نوفا إلى أن موقع مليته يعتبر المحور الرئيسي لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر جرين ستريم، مبينة أنه فقًا للبيانات سنام، فان إيطاليا استوردت في الفترة من 1 يناير إلى 13 ديسمبر 2022، ما يقرب من (2.5 ) مليار متر مكعب من الغاز عبر غرين ستريم.

وأشارت الوكالة إلى أن حوالي 60 في المائة من إنتاج الغاز المحلي الليبي يوجه للسوق المحلية، بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا.

( وال )