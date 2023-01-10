بوجناح يكشف عن المليارات المخصصة للتنمية في الجنوب.

طرابلس 09 يناير 2023 م (وال) – كشف نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح أن الميزانية المقدرة بـ (16) مليار دينار مخصصة للتنمية في الجنوب الليبي منها (5 ) مليار دينار للكهرباء و(900 ) مليون لتنفيذ طريق أوباري غات و(500 ) مليون دينار للصرف الصحي للمنطقة الجنوبية و(100 ) مليون دينار للبدء في تنفيذ مشروع طريق أوباري سبها القطرون إلى جانب طرق أخرى زراعية في عديد البلديات.

وقال ” بوجناح ” في كلمة خلال اجتماع بعمداء بلديات الجنوب أمس الإثنين أنه سيتم تخصيص ما بين 200 إلى 300 مليون دينار للصحة والتعليم إلى جانب تخصيص ميزانية خاصة بالبلديات لتنفيذ مشاريع تنموية في كل بلدية تمهيدا لتلاشي المركزية.

وأوضح أن عمداء البلديات يعرفون أكثر من غيرهم احتياجات بلدياتهم وبالتالي عند الإعلان عن منح ميزانيات للبلديات سيتابع المواطنون ما تم إنجازه على الأرض.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف ” رمضان أبو جناح ” ناقش أمس في طرابلس خلال اجتماع موسع مع وكلاء الوزارات وعمداء بلديات الجنوب التحديات والعوائق التي تواجهها مناطق الجنوب الليبي والمشروعات قيد التنفيذ وتلك المتوقفة بالمنطقة الجنوبية وبحث معهم كيفية استكمالها وإيجاد الآليات الكفيلة باستئناف العمل في هذه المشاريع خلال عام 2023 بما يسهم في تسريع مشاريع البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق الجنوب الليبي بما في ذلك إصلاح قطاعي الصحة والتعليم في هذه المناطق.

وطالب عمداء بلديات المنطقة الجنوبية خلال الاجتماع توضيح الآلية والمعايير التي يتم من خلالها تخصيص ميزانيات للبلديات مؤكدين على أهمية تخصيص مبالغ مالية كافية للبلديات حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حضر الاجتماع عمداء بلديات ورؤساء المجالس التسييرية لكل من ( وادي البوانيس – براك – القرضة – ادري – سبها – اوباري –الغريفة – الشرقية – تراغن – وادي عتبة – الجفرة – برقن – تيجرهي – البركة – زويلة – غات – مرزق – زله ) .

(وال)