عمان تفوز على اليمن وتقترب من المربع الذهبي لخليجي 25

البصرة 09 يناير 2023 (وال) -اقترب المنتخب العُماني من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة “خليجي 25″، إثر فوزه الصعب على منافسه منتخب اليمن (3 – 2)، الإثنين، في مباراة حماسية ومثيرة منذ الدقائق الأولى حتى النهاية، ليتصدر المجموعة مؤقتاً، بانتظار نتيجة القمة بين العراق والسعودية.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة على أرض الملعب بين المنتخبين، فبعد أن تقدم المنتخب العماني بسرعة في الدقيقة الثانية، قلب منتخب اليمن المباراة وسجل هدفين في الدقيقتين 12 و30، ليتقدم (2 – 1)، ويؤكد أنه جاهز للمنافسة بقوة في هذه المباراة.

ولكن المنتخب العماني لم يستسلم، وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 37، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بالتعادل (2 – 2)، في مباراة تهديفية من أعلى طراز، وهي النتيجة التي ربما أنذرت بأن الشوط الثاني سيكون ناريا بين المنتخبين.

وفعلاً جاء الشوط الثاني قوياً وشهد هجمات متبادلة من هنا وهناك، ولكن المنتخب العماني عرف كيف يخطف الهدف الثالث في الدقيقة 47، ليتقدم (3 – 2)، وبعدها حافظ على هذا التقدم ليتفوق في المواجهة ويرفع من حظوظه للتأهل إلى الدور نصف النهائي، رغم أن الفوز كان مُهددا في الدقائق الأخيرة عندما حصل منتخب اليمن على ركلة جزاء، تصدى لها الحارس العماني بنجاح، وأبقى على الفوز المهم جداً.

وبهذا الفوز رفع المنتخب العُماني رصيده من النقاط إلى 4 في صدارة المجموعة من فوز وتعادل، وسينتظر نتيجة قمة المنتخبين السعودي والعراقي، من أجل معرفة إن كان سيُصبح في المركز الثاني أو يبقى في الصدارة، وبالتالي أصبح على أعتاب بلوغ نصف النهائي.

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