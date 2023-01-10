تمديد الترشح لانتخابات بلديات بني وليد والمردوم وزويلة وتينيناي

طرابلس 09 يناير 2023 (وال) – أعلنت اللجنة المركزية تعلن تمديد باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي لبلديات بني وليد والمردوم وزويلة وتينيناي حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير.

وقالت اللجنة في بيان، الإثنين، إن قرار تمديد الترشح جاء لإتاحة الفرصة أمام القوائم استكمال اجراءاتها ومن يرغب في الترشح في هذه البلديات.

وجرت السبت الماضي الانتخابات البلدية في الخمس، بنسبة مشاركة 72%، من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 19 ألفا مسجلين في سجل الانتخابات، فيما تأجلت الانتخابات في زلة التي كانت مقررة في نفس اليوم لأسباب أمنية.

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