متابعة سير العملية التعليمية بالمعهد العالي للعلوم والتقنية برقدالين.

رقدالين 09 يناير 2023 م (وال) – تابع الاجتماع الثالث لإدارة المعهد العالي للعلوم والتقنية ببلدية رقدالين البرنامج العام للفصل الدراسي القادم ربيع 2023م والإجراءات المتخذة والاستعدادات الجارية لإقامة الامتحانات النهائية لفصل الخريف 2022م ومدى توفر القرطاسية وأوراق الإجابة واللجان العاملة المشرفة علي سير الامتحانات.

وتطرق الاجتماع الى مناقشة موافقة ادارة الدراسات العليا بوزارة التعليم التقني والفني علي منح الأذن لقبول طلبة البرنامج الاستدراكي و تشكيل لجنة تكلف بالمتابعة وتقديم تصور بالخصوص .

واشار مدير المعهد العالي للعلوم والتقنية ” طارق النائلي ” الي استضافة المعهد ورشة العمل الخاصة بمعايير تقييم وتصنيف المعاهد التقنية العليا التي ستقام الخميس القادم على مستوى ليبيا.

(وال)