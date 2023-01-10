آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي يلتقي إدارة التوجيه المعنوي.

جنزور 09 يناير 2023 م (وال) – التقى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء “صلاح الدين النمروش” اليوم الإثنين بمقر المنطقة بوفد من إدارة التوجيه المعنوي، برئاسة مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد بحار “أيوب قاسم” ومنسق التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي العميد “عبد الحكيم الشريف” ، وضابط التوجيه المعنوي لمدرسة المدفعية والصواريخ عميد “علي النمري” وعدد من ضباط إدارة التوجيه المعنوي،

وأكد اللواء النمروش خلال اللقاء على دور إدارة التوجيه المعنوي المهم في المؤسسة العسكرية، وعلى ضرورة أن يأخذ التوجيه المعنوي مكانته المستحقة، معربا على استعداده لمساعدة إدارة التوجيه والوقوف معها بكل الإمكانيات المتاحة، والتعاون معها بشكل مباشر ، وتبادل الخبرات، من أجل العمل على النهوض بالتوجيه المعنوي وبناء وتطوير المؤسسة العسكرية.

ومن جهته أوضح مدير إدارة التوجيه امتنانه لحسن الاستقبال، أن زيارتهم للمنطقة تهدف إلى رغبة إدارة التوجيه المعنوي في تعزيز دور التوجيه المعنوي داخل وحدات جيشنا الليبي، وإظهار دوره الريادي في التوعية والتثقيف، ورغبة في الإدارة من خلال التواصل المباشر مع قيادته للتعاون من أجل ذلك الهدف، ومن أجل دعم النهوض بالمؤسسة العسكرية للقيام بمهامها نحو الوطن، كما تم التعريف بالإدارة وبأهم المناشط والبرامج التي تعمل الإدارة على تنفيذها بالتعاون مع ضباط التوجيه المعنوي بالوحدات.

وتوجه الوفد في زيارة تفقدية لمركز التدريب النوعي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي، للاطلاع عن كثب على سير العمل والتدريبات التي يتلقها المنتسبون، اضافة لتفقد مرافق ومنشآت المركز المجهز بصورة حديثة ومتكاملة.

(وال)