ليبيا نيوز

مجلس جامعة طرابلس يعقد اجتماعه الأول للعام 2023 .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال ) – عقد مجلس جامعة طرابلس اجتماعه الأول للعام 2023 أمس الاثنين ، برئاسة الاستاذ ” خالد عون ” رئيس الجامعة .

     وتم عرض ومناقشة عدة بنود، أهمها اعتماد محضر الاجتماع الثاني عشر لعام 2022م ، ومتابعة سير الدراسة بكليات جامعة طرابلس وتقييم أدائها وتطوير العملية التعليمية.

   وأكد مجلس الجامعة في هذا الاجتماع على ضرورة ترقية مواقع الكليات الإلكترونية، إلى جانب طرح الخطة التشغيلية لمركز ضمان الجودة وتقرير النشاط الجامعي والخطة الاستراتيجية للجامعة والتي لازالت قيد التنفيذ، واعتماد نماذج مناقشة الماجستير والدكتوراه .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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