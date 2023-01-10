مدير إدارة الدراسات العليا يعلن البدء الفعلي لبرنامج الاستدراكي لحملة الدبلوم العالي .

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال ) – أعلن مدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم التقني والفني ، البدء الفعلي في تنفيذ البرنامج الاستدراكي لحملة الدبلوم العالي للراغبين في استكمال متطلبات دراستهم العليا (الماجستير)، وذلك وفقا لاتفاقية التعاون المشترك ما بين الوزارة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وأوضح “أبوراس” أن اتفاقية التعاون المشترك تم اعتمادها من وزارة التعليم التقني والفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تكليف لجنة علمية مشتركة ما بين وزارة التعليم التقني والفني والأكاديمية الليبية للدراسات العليا لوضع الضوابط والمقررات المنظمة للبرنامج والتي تم اعتمادها فعليا من كلا الطرفين.

وأكد مدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة، البدء الفعلي في منح الإذن لمؤسسات التعليم التقني التي أبدت رغبتها في استضافة برامج المواد الاستدراكية عبر مراسلتها لإدارة الدراسات العليا بالوزارة المشرفة على البرنامج وفقا لاتفاقية التعاون المشترك.