الاحوال الجوية المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء .

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال )- نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق ليبيا .

ملخص : تقلبات جوية يكون تأثيرها ملحوظ على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار جيدة.

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50)كم/س ، و درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (13-19)مْ، و تسجل تراجعا يوم الغد.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق، وتكون جيدة بداية من يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) مما تؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى (50 كم/س) ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-20)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء اليوم على أغلب المناطق.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ، وتسجل إنخفاض بسيط يوم الغد على الحمادة والجفرة.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:18) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (08:10)