السعودية تلغي القيود على أعداد الحجيج وتخفض تكلفة التأمين على المعتمرين والحجاج.

جدة 10 يناير 2023 (وال) – أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023 وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة، مع تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين والحجاج بنسبة 63 في المائة و73في المائة على التوالي.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور “توفيق الربيعة” في افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج” 2023 في نسخته الثانية “أزف إليكم بشارتين في هذا اللقاء الأولى: عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بدون أي قيود على العمر ، والثانية: السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن”.

وأضاف “الربيعة” إلى أنه تم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً ، وذلك بنسبة 63 في المائة ، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً بنسبة 73في المائة.

وأشار إلى أن أي قادم للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة ، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

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