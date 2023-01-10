ليبيا نيوز

وضع استراتيجية موحدة لقطاع الاتصالات وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال ) – تمحور الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بمقر الشركة الليبية القابضة للإتصالات ، حول وضع استراتيجية موحدة للقطاع وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات وتدليل الصعاب أمام شركات القطاع للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

    وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ” عبدالباسط الباعور ” ، ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للإتصالات ” محمد بن عياد ” وأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للاتصالات ،  ورئيس مجلس ادارة شركة ليبيانا للاتصالات ، ورئيس مجلس ادارة شركة ليبيا للإتصالات والتقنية ، ورئيس مجلس إدارة شركة البنية ، ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا ، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد ، ومدير عام شركة المدار ومدير عام شركة الاتصالات القابضة .

     واتفق الحضور على تشكيل فرق عمل مشتركة لجعل عام 2023 عاماً للاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك