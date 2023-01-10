وضع استراتيجية موحدة لقطاع الاتصالات وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن .

طرابلس 10 يناير 2023 ( وال ) – تمحور الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بمقر الشركة الليبية القابضة للإتصالات ، حول وضع استراتيجية موحدة للقطاع وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات وتدليل الصعاب أمام شركات القطاع للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ” عبدالباسط الباعور ” ، ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للإتصالات ” محمد بن عياد ” وأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للاتصالات ، ورئيس مجلس ادارة شركة ليبيانا للاتصالات ، ورئيس مجلس ادارة شركة ليبيا للإتصالات والتقنية ، ورئيس مجلس إدارة شركة البنية ، ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا ، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد ، ومدير عام شركة المدار ومدير عام شركة الاتصالات القابضة .

واتفق الحضور على تشكيل فرق عمل مشتركة لجعل عام 2023 عاماً للاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا .