وزير الصحة يناقش مع عمداء بلديات المنطقة الغربية تحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية .

الزاوية 10 يناير 2023م ( وال ) – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلّف ” رمضان أبوجناح ” اجتماعًا مشتركًا مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان ” سمير كوكو، ” مع أكثر من 20 عميد بلدية من عمداء بلديات المنطقة الغربية ، تم خلاله وضع آلية عمل مشترك بين وزارة الصحة والبلديات، للرفع من مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مدن ومناطق البلاد.

وتباحث المجتمعون حول عدد من الملفات، أبرزها، تطبيق قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 2022 بشأن شروط تولي المناصب بقطاع الصحة، وتنظيم العمل والتواصل بين البلديات والمنظمات الدولية فيما يتعلّق بالمشاريع الخاصة بقطاع الصحة، فضلًا عن دعم مكاتب الخدمات الصحية بالمناطق.