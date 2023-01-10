رئيس ديوان المحاسبة يتابع ملف علاج المرضى بالساحة الألمانية.

طرابلس 10 يناير 2023 م ( وال) – تابع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” أمس الإثنين ، مع السفير الألماني لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت ” علاج المرضى بالساحة الألمانية.

وحسب الصفحة الرسمية للديوان فقد تمحور الاجتماع الذي حضره – مدراء الإدارات المختصة داخل الديوان، والمستشار السياسي الألماني ” آرني شنايدر ” – حول سبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المرضى الليبيين بالساحة الألمانية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التواصل الدائم بين الطرفين لتبادل وجهات النظر والآراء حول المواضيع المشتركة خاصة تلك المتعلقة بمصلحة المواطن الليبي.

(وال)