الهيئة الليبية للبحث العلمي تناقش مع جهاز الطاقات المتجددة التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

طرابلس 10 يناير 2023 م ( وال ) – ناقش مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ” فيصل العبدلي ” مع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة ” عبد السلام الأنصاري ” التعاون الثنائي في مختلف المجالات العلمية وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الطاقات المتجددة يوم أمس بحضور يوسف النعاس_ مدير مركز الطاقة الشمسية مناقشة آفاق التعاون بين الجهاز، والهيئة والمراكز البحثية التابعة لها.

ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأبحاث و إعداد الدراسات ذات العلاقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيفية وضع آلية للاستفادة من الإمكانيات و الخبرات المتوفرة لدى جهاز الطاقات المتجددة و المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية التابع للهيئة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.