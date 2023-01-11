ليبيا نيوز

الهيئة الليبية للبحث العلمي تناقش مع جهاز الطاقات المتجددة التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 يناير 2023 م ( وال ) –  ناقش  مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ” فيصل العبدلي  ”  مع  رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة  ”  عبد السلام  الأنصاري  ” التعاون الثنائي في مختلف المجالات العلمية وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . 

      كما تم خلال الاجتماع  الذي عقد  بمقر جهاز الطاقات المتجددة يوم أمس  بحضور  يوسف النعاس_ مدير مركز الطاقة الشمسية مناقشة  آفاق التعاون بين الجهاز، والهيئة والمراكز البحثية التابعة لها.

 ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأبحاث و إعداد الدراسات ذات العلاقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيفية وضع آلية للاستفادة من الإمكانيات و الخبرات المتوفرة لدى جهاز الطاقات المتجددة و المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية التابع للهيئة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك