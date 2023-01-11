إجلاء آلاف السكان بسبب الأمطار والعواصف والفيضانات التي تضرب ولاية كاليفورنيا الامريكية .

واشنطن 10 يناير 2023 م ( وال )- بدأت السلطات الأمريكية بولاية كاليفورنيا في عمليات إجلاء آلاف السكان على خلفية الأمطار الشديدة والعواصف والفيضانات التي تضرب الولاية .

وذكرت مصادر اعلامية امريكية اليوم الثلاثاء أن الاوامر صدرت بإجلاء نحو ( 32 ) ألف شخص يعيشون في مقاطعة سانتا كروز قرب الأنهار والجداول التي غمرتها الأمطار .

واضافت أن الفيضانات المستمرة منذ أيام ضربت نهر سان لورينزو ، كما أظهرت لقطات التقطت عبر طائرات مسيرة العديد من المنازل والسيارات الغارقة في المياه ، فيما بدأت عمليات إجلاء ( 10 ) آلاف شخص في مقاطعة سانتا باربرا، للأسباب ذاتها.

وفي سياق متصل ، صدرت أوامر لسكان منطقة ” مونتيسيتو ” بمقاطعة ” سانتا باربارا ” – موطن ” المشاهير ” بالفرار في الذكرى الخامسة للانهيار الطيني الذي أودى بحياة ( 23 ) شخصًا ودمر أكثر من ( 100 ) منزل في المنطقة الساحلية.

وكشف مسؤولون بالولاية إن عدد القتلى جراء سلسلة العواصف ارتفع حتى أمس الاثنين ، من ( 12 ) إلى ( 14 ) بعد مصرع شخصين أحدهما مشرد بسبب تساقط الأشجار.

وضربت أحدث عواصف في كاليفورنيا امس الاثنين، حيث أغرقت الطرق وألحقت أضرارا بالسواحل ذات الأمواج العالية ، وأجبرت على إجلاء الآلاف في البلدات التي لها تاريخ مع الانهيارات الطينية المميتة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن تسبب الأمطار الغزيرة الإضافية، اليوم، تفاقم الفيضانات المستمرة واستمرار خطر حدوث فيضانات وانهيارات طينية , ووفقا لخبراء الأرصاد ، من المحتمل أن تهب عاصفة أخرى على الولاية في غضون أيام قليلة مقبلة .

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