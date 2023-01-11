المنقوش تبحث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية لاستضافة طرابلس مؤتمر وزراء الخارجية العرب.

طرابلس 10 يناير 2022م (وال)- بحثت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” اليوم الثلاثاء مع مدراء الإدارات السياسية بالوزارة، التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في العاصمة طرابلس الفترة القريبة القادمة.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع سير خطة العمل الموضوعة لعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

وقالت الوزارة إن ” المنقوش ” أعطت تعليماتها لمدراء الإدارات ومسؤولي الوزارة بتسخير كل الإمكانيات؛ لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملهم وتطوير أداءهم بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة.

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