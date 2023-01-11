الشركة العامة للكهرباء ترسل معدات إلى مصانع شركة ( GE ) الأمريكية لصيانتها وإعادة تأهيلها.

طرابلس 10 يناير 2023م (وال) ـ ذكرت الشركة العامة أنها ارسلت معدات خاصة بعدد من محطات الكهرباء من مختلف مناطق البلاد إلى مصانع شركة ( GE ) الأمريكية لصيانتها وإعادة تأهيلها.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها أرسلت أربعة شحنات عبر ميناء طرابلس البحري تحتوي على لوحات تحريض وقطع غيار خاصة بغرف الاحتراق لمحطات شمال بنغازي والخمس وجنوب طرابلس من أجل إعادة تأهيلها وإرجاعها إلى ليبيا للاستفادة منها في إجراء العمرات الجسيمة خلال فترة الربيع القادم .

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس إدارة الشركة بالشبكة الكهربائية التي تمر بمرحلة بناء وتطوير وتأهيل حتى تواكب النمو المستمر للأحمال.