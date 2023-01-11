فريق من مركز ضمان الجودة يزور كلية زويلة بجامعة سبها

سبها 10 يناير 2023 (وال) -قام فريق من المركز الوطني لضمـان جـودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية برئاسة الدكتور “على الزوي” بزيارة استرشاديه لكلية التربية زويلة جامعة سبها.

واطلع الفريق على سير العمل بمكتب ضمان الجودة بالكلية، خلال اجتماع عقده مع عميد الكلية الدكتور ” اسماعيل ابوبكر الشريف” ومدير مكتب ضمان الجودة بالكلية الاستاذ “نور الدين الطاهر”.

جرى خلال الاجتماع التعريف بمفهوم الجودة والخطوط الرئيسية لبدء الاعتماد المؤسسي ودور اعضاء هيئة التدريس والكادر الوظيفي في عملية الجودة.

وأوضح فريق المركز الوطني لضمـان جـودة واعتماد المؤسسات التعليمية بعض الجوانب الفنية المتعلق بالجودة وضمانها والعمل على مساعدة الكلية في التقدم للحصول على الاعتماد د المؤسسي من المركز.

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