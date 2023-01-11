لليوم الثاني : مواصلة حوارات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية .

طرابلس 11 يناير 2023 م ( وال) – تواصلت أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي حوارات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بمشاركة أكثر من (140) مشاركاً من جميع الأطراف، والمكونات، و المناطق الليبية، ضمن خمس سياقات أساسية لمناقشة القضايا المدرجة تحت أجندة موضوع الرؤية الاستراتيجية للمصالحة والتي وضعها المجلس الرئاسي بالتشاور مع خبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحتية .

وتركزت حوارات الجلسات على المحاور الرئيسية للرؤية الاستراتيجية والتي تتضمن ( الهوية الوطنية – العدالة الانتقالية – الحكم الوطني – اللامركزية – الأمن الوطني

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد حظى النقاش حول هذه الرؤية وما تضمنته من محاور رئيسية بالتنوع، وتعدد الآراء الذي أظهر جوانب الاختلاف، وسبل معالجتها، لأجل تقديم التوصيات بشأنها.

وأشار المكتب إلى أن المهمة الأساسية للملتقى هي نقل التوصيات للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، وما زالت بعض القضايا محل النقاش، في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد، وحظى الجميع بالاحترام رغم اختلاف الآراء.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذه التجربة تعد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرة سنوات، حيث جمعت ممثلي جميع الفرقاء الليبيين في عاصمة البلاد، بإدارة ليبية وبمشروع صاغه خبراء ليبيون، ومؤسسات ليبية رسمية.

(وال)