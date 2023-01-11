صدور كتاب : “السحر وطقوس الأسرار عند المصريين والسوريين والكلدان”

القاهرة 11 يناير 2023 (وال) ـ صدرت حديثًا عن “دار التكوين” ترجمة عربية لكتاب “السحر وطقوس الأسرار عند المصريين والسوريين والكلدان”، للفيلسوف السوري يامبليخوس الخلقيسي (245 ـ 325)، وترجمه عادل خالد الديري

ومما جاء في تقديم الكتاب: “يقدّم المؤلّف السحر لا باعتباره مجموعة من الممارسات التي لجأ إليها الإنسان في طفولته العقلية، بل بوصفه منظومة معرفية تهدف إلى فهم العالم، أي أنه صنو الفلسفة في مراميها وغاياتها.

ومن خلال هذا الكتاب يَظهر تشابُك السحر الذي يتجلّى بشكل رئيسي في السيمياء، أي: الكيمياء السحرية، مع الفلسفة، ويغدو الاثنان بمثابة وجهين لعملة واحدة”. (وال/القاهرة) ح.م

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