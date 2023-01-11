بعد مجلس النواب : الأعلى للدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة عن مدينة جنزور ( سارة السويح ) .

طرابلس 11 يناير 2023 م ( وال) – ادان المجلس الأعلى للدولة بشدة الاعتداء على منزل عضوة مجلس النواب عن مدينة جنزور ” سارة السويح ” .

وطالب المجلس في بيان له مساء الثلاثاء بالقبض على المتورطين في هذا العمل وتقديمهم للعدالة ، مشدد على ضرورة اضطلاع الجهات الأمنية والضبطية بدورها في حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

وكان مجلس النواب قد ندد في بيان له بالاعتداء على النائبة ” سارة السويح” مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وقال المجلس “إن مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزل النائبة بقنابل يدوية وقواذف ( آر بي جي) مما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة.

وأضاف أن الهجوم جاء لممارستها عملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب ، مؤكد أن واقعة الاعتداء لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم .

(وال)