ليبيا نيوز

صدور كتاب : من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

رام الله 11 يناير 2023 (وال) صدر حديثًا للدكتور علي الجرباوي، الأكاديمي والوزير الفلسطيني السابق، كتاب جديد بعنوان “من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين” عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ومما جاء في تقديم المؤلف لهذا الكتاب: أوقع الانتصار الذي حققته إسرائيل في حرب 1967 المشروع الصهيوني في معضلة. فمع أنها استطاعت خلالها […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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