ليبيا نيوز

كلية الآداب بجامعة غريان تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بإقامة العديد من المناشط والفقرات الفنية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 11يناير 2023  (وال) – احتفلت كلية الآداب بجامعة غريان أمس الثلاثاء باليوم العالمي للغة العربية بإقامة العديد من المناشط والفقرات الفنية .

     وقدمت خلال الاحتفال العديد من الفقرات التي أكدت على أهمية اللغة العربية بإعتبارها رمزا من رموز الهوية العربية ، وتزينت الإحتفالية بالعديد من القصائد والفقرات الفنية من تقديم طالبات مدرسة نهضة الغد .

    وحضر الإحتفال كل من وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ، وعميد كلية التربية الأصابعة ، وعميد كلية الآداب الأصابعة ، ومكتب التفتيش التربوي بمراقبة تعليم غريان ، والعديد من الشخصيات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية و الجامعة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك