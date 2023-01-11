كلية الآداب بجامعة غريان تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بإقامة العديد من المناشط والفقرات الفنية .

غريان 11يناير 2023 (وال) – احتفلت كلية الآداب بجامعة غريان أمس الثلاثاء باليوم العالمي للغة العربية بإقامة العديد من المناشط والفقرات الفنية .

وقدمت خلال الاحتفال العديد من الفقرات التي أكدت على أهمية اللغة العربية بإعتبارها رمزا من رموز الهوية العربية ، وتزينت الإحتفالية بالعديد من القصائد والفقرات الفنية من تقديم طالبات مدرسة نهضة الغد .

وحضر الإحتفال كل من وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ، وعميد كلية التربية الأصابعة ، وعميد كلية الآداب الأصابعة ، ومكتب التفتيش التربوي بمراقبة تعليم غريان ، والعديد من الشخصيات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية و الجامعة.