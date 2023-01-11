صدور العدد (40) مجلة المسرح الصادرة عن دائرة الثقافة بالشارقة

الشارقة 11 يناير 2023 (وال) صدر حديثًا العدد 40 من مجلة «المسرح» الشهريَّة (يناير/ كانون الثاني 2023)، التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة.

عرض العدد فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان المسرح الصحراوي» الذي نُظم في الفترة 9 ـ 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما اشتمل على استطلاع حول تجارب توظيف الغناء في المسرح الإماراتي بين الأمس واليوم، واستطلاع آخر حول أثر مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، بمناسبة التحضير لدورته الرابعة (20 ـ 25 فبراير/ شباط).

وحفل باب «قراءات» بمجموعة من المقالات حول العروض المسرحيَّة التي شهدتها بعض المدن العربيَّة، حيث كتب عبد المجيد شكير عن مسرحيَّة «سلوم العرب» التي كتبها سلطان النيادي، وأخرجها محمد العامري، وقدمتها فرقة مسرح الشارقة الوطني في الدورة الأخيرة من «مهرجان المسرح الصحراوي»، وكتب عبد الكريم قادري عن «التائهون» أحدث العروض المسرحيَّة للمخرج الجزائري أحمد رزاق، وحلل عادل قريب عرض «خريف» للمخرجة المغربيَّة أسماء هوري، وقرأ جوان جان «ديستوبيا» للمخرج السوري مأمون الخطيب.

وتناول الحسام محي الدين «شي متل الكذب» للمخرجين اللبنانيين يارا نخور، وأدون خوري، وكتب باسم صادق عن «خطة كيوبيد» للمخرج المصري أحمد فؤاد.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجرتها سعيدة شريف مع المخرجة المغربيَّة أسماء هوري، تحدثت من خلالها عن مشوارها في دراسة المسرح، وممارسته، وأبرز تجاربها الإخراجيَّة.

وفي «صروح»، نقرأ مقالة للطاهر الطويل عن الجماليات المعماريَّة لـ «المسرح الكبير»، أحدث المباني المسرحيَّة في المملكة المغربيَّة، والمزمع افتتاحه قريبًا.

وفي «أسفار»، سرد الناقد عبد الرحمن بن زيدان قصة رحلته إلى مهرجان أفينيون سنة 1976.

وفي «مطالعات»، كتب شريف الشافعي عن كتاب «تجليات السير الشعبيَّة في المسرح العربي» للباحث المصري عبد الكريم الحجراوي.

وفي «أفق»، نشرت المجلة مقابلة أجراها محمد ناصر المولهي مع المخرج التونسي نزار السعيدي، تحدث عبرها عن عرضه الجديد «تائهون»، الذي كتب نصه عبد الحليم المسعودي. ونشر باب «رسائل» تغطيات لمهرجانات وورش تدريبيَّة مسرحيَّة في الشارقة، وشرم الشيخ، وتونس، والخرطوم، والرياض، واللاذقيَّة، وجنين، والكويت.

وفي «متابعات»، نطالع حوارًا قصيرًا مع الكاتب السوري فرحان بلبل، بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديريَّة، كما تنشر المجلة مقابلة قصيرة أجراها الباحث والمخرج الجزائري عبد الناصر خلاف مع الفنان السوداني الراحل يحيى الحاج (1948 ـ 2018) مواكبةً لذكرى رحيله الرابعة.(وال/الشارقة) ح.م

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