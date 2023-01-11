صدور عدد جديد من مجلة الليبي الثقافية الصادرة عن مؤسسة الخدمات الإعلامية لمجلس النواب

بنغازي 11 يناير 2023 (وال) _ صدر حديثًا العدد 48/ ديسمبر/ 2022م مجلة الليبي الثقافية الصادرة عن مؤسسة الخدمات الاعلامية بمجلس النواب الليبي. تتضمن عدة مقالات في التاريخ والثقافة والأدب والفنون.

افتتاحية العدد:

عروس السنة الرابعة بقلم د. الصديق بودوارة، (ذاكرة حسين نصيب المالكي) امراجع السحاتي (على حافة محمد الشلطامي) عبدالمحسن البناني (الشماري سيد الجبل) فرج غيث (عرس القاهرة الكبير) طارق مرسي وفي باب السينما والفنون والآداب نقرأ (الموت والكآبة) ترجمة ريما هديب، (هل كان شبحا) عبدالباسط أبوبكر (جنة النص) سواسي الشريف (ربطة عنق) سامي الرياني).

وفي باب المقالات والترجمات الادبية، نطالع (مقدمة في النقد الأدبي –منارة الاسكندرية) ترجمة سعيد بوعيطة من المغرب، (ما لذي تريده حقا حينما تسعى للانتقام) ترجمة هويدا صالح، (الديوان الاسبرطي) فاطمة بومدين (انجيل برنابا) صلاح الدين الشهاوي. (المتأين) عبدالله هارون، (القاموس العبري لتجار الذهب في مصر)حسين قاسم (الرائعة التي رحلت) ميلاد الحراتي (فتنة النهاوند) محمود البوسيفي (القرية بين هؤلاء) مفتاح الشاعري.

وفي باب الصحافة نقرأ محاورة مع الشاعر العراقي عباس السلامي، (التفسير النفسي للأدب) عبد الهادي شعلان (قصتي مع الترجمة) عز الديت عناية.

ويختم العدد مقالة عن البوصيري إمام المادحين بقلم عماد عبدالرازق من مصر يذكر أن مجلة الليبي دورية شهرية تصدر عن مؤسسة الخدمات الاعلامية بمجلس النواب، يرأس تحريرها د. الصديق بدوارة ويدير هيئة التحرير الأستاذة سارة الشريف ومن إخراج الصحافي المصري محمد حسن. (وال/بنغازي) ح م

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