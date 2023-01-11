الصحة تبحث مع اللجنة العليا للكلى، وجهاز الإمداد الطبي ،توحيد الجهود لإعداد السياسات والمعايير الوطنية لمرضى الكلى.

طرابلس 11 يناير 2023| م ( وال ) – بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات” سعد الدين عبد الوكيل” أمس الثلاثاء مع اللجنة العليا للكلى، ومسؤولين بجهاز الإمداد الطبي ، توحيد الجهود لإعداد السياسات والمعايير الوطنية لمرضى الكلى.

وأكد “الوكيل ” في كلمة بالمناسبة على ضرورة إنشاء برنامج وطني لمرضى الكلى يختص بتوفير خدمات شاملة ومتكاملة، وتحسين الاكتشاف المبكر، وتتبع رعاية الكلى على المستوى الوطني.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة بالفيسبوك شدّد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، ومدير إدارة الشؤون الطبية، ورئيس وحدة الكلى، على ضرورة العمل وفق نظام الحوكمة بين إدارة الصيدلة وجهاز الإمداد الطبي، بما يحقق كفاءة في الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عالٍ وقدرٍ كافٍ من المسؤولية والشفافية.

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