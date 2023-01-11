ليبيا نيوز

كلية الدراسات الإسلامية سبها تنظم ندوة علمية بعنوان " المناهج الدراسية بالجامعات الإسلامية وملاءمتها للواقع " .

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 يناير 2023 م ( وال )  – ينظم  قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية سبها ندوة علمية موسومة بعنوان ” المناهج الدراسية بالجامعات الإسلامية وملاءمتها للواقع”  للعام الجامعي 2023م اليوم الأربعاء على تمام الساعة العاشرة صباحا . 

  وذكرت الجامعة الإسلامية عبر صفحتها الرسمية  أن البرنامج العام للندوة يتركز على ثلاثة محاور  ،  المحور الأول  ويتناول الدور الفعلي لمناهج الدراسات الإسلامية في توعية المجتمع ،فيما يتعلق المحور الثاني بتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مقتضيات العصر ،  اما المحور الثالث سيبحث الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المناهج الدراسية وطرق معالجتها .

 وحسب المصدر ذاته سيعقب هذه المحاور حلقة نقاش يثريها عدد من الأساتذة والمتخصصين  والمهتمين بهذا المجال ، وتختتم بالإعلان عن النتائج والتوصيات وتكريم بعض القامات العلمية والطلاب المتميزين بالقسم . 

….( وال ) ……

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وكالة الأنباء الليبية

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