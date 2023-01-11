كلية الدراسات الإسلامية سبها تنظم ندوة علمية بعنوان " المناهج الدراسية بالجامعات الإسلامية وملاءمتها للواقع " .

طرابلس 11 يناير 2023 م ( وال ) – ينظم قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية سبها ندوة علمية موسومة بعنوان ” المناهج الدراسية بالجامعات الإسلامية وملاءمتها للواقع” للعام الجامعي 2023م اليوم الأربعاء على تمام الساعة العاشرة صباحا .

وذكرت الجامعة الإسلامية عبر صفحتها الرسمية أن البرنامج العام للندوة يتركز على ثلاثة محاور ، المحور الأول ويتناول الدور الفعلي لمناهج الدراسات الإسلامية في توعية المجتمع ،فيما يتعلق المحور الثاني بتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مقتضيات العصر ، اما المحور الثالث سيبحث الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المناهج الدراسية وطرق معالجتها .

وحسب المصدر ذاته سيعقب هذه المحاور حلقة نقاش يثريها عدد من الأساتذة والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال ، وتختتم بالإعلان عن النتائج والتوصيات وتكريم بعض القامات العلمية والطلاب المتميزين بالقسم .

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