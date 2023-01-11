متابعة استعدادات وزارة الخارجية لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس خلال الفترة القادمة.

طرابلس 11 يناير 2023 م ( وال ) – تابعت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” استعدادات الوزارة وإداراتها لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقدته ” المنقوش ” بديوان الوزارة بطرابلس يوم أمس مع مدراء الإدارات السياسية، سير خطة العمل الموضوعة لعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها .

وناقشت ” نجلاء المنقوش ” رئيسة الدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزراء للجامعة العربية التجهيزات اللوجستية والتنظيمية لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والذي سيعقد في العاصمة طرابلس .