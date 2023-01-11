ليبيا نيوز

متابعة استعدادات وزارة الخارجية لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس خلال الفترة القادمة.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 يناير 2023 م ( وال ) – تابعت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش  ” استعدادات الوزارة  وإداراتها لاستضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

    كما تم خلال الاجتماع الذي عقدته ” المنقوش ” بديوان الوزارة بطرابلس يوم أمس  مع مدراء الإدارات السياسية،  سير خطة العمل الموضوعة لعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها .

وناقشت  ” نجلاء المنقوش ” رئيسة الدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزراء للجامعة العربية التجهيزات اللوجستية والتنظيمية  لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية والذي سيعقد في العاصمة طرابلس .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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