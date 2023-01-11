السفير الألماني يجدد دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية

طرابلس 11 يناير 2023 (وال) ـ بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت” تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكدت السفير الألماني خلال لقائه “المنفي” بطرابلس دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، مشيداً بمشروع المصالحة الوطنية والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من جهته ثمّن “المنفي” دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، على قاعدة دستورية وقوانين توافقية، لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات. (وال _ طرابلس)

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