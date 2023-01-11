إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم بلاطة شرق نابلس.

نابلس 11 يناير 2023 (وال) – أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة فجر اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم بلاطة، شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بأن شابا في العشرينات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وكانت قوة احتلالية خاصة “مستعربون” تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا ، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، اطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والاعيرة النارية تجاه الشبان.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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