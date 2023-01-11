مواطن كفيف يستعيد بصره بعد عملية معقدة ناجحة في مستشفى العيون بطرابلس

طرابلس 11 يناير 2023 م (وال) – استعاد مواطن كفيف بصره، واستطاع الرؤية مجددا بعد أن أجريت له عملية شبكية معقدة ناجحة في مستشفى العيون بالعاصمة طرابلس.

وقالت إدارة المستشفى إن المواطن “مفتاح محمد أبوزيد” فقد بصره لأكثر من أربع سنوات، ليجري عملية شبكية معقدة بالمستشفى أبصر بعدها النور”.

وأوضح المستشفى أن نجاح العملية يؤكد أهمية توطين علاج أمراض العيون في ليبيا ويستحق الدعم والاستمرار.

وكان المستشفى قد أجرى عملية مماثلة في ديسمبر الماضي لمواطن يدعى ” محمد احمد رحال ” فقد بصره عام 1996 نتيجة انفجار لغم وعاد له بصره بعد 26 سنة من فقدانه.

وعادت زراعة القرنية التي كانت متوفقة لمدة عشر سنوات بعد توطين العلاج بالداخل لتتخطى حاجز 300 عملية بين مدينتي طرابلس وبنغازي وطبرق ومدن أخرى بجهود إدارة مستشفى العيون والفريق الطبي بالمستشفى.

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