ديوان المحاسبة يناقش ملف مرضى الأورام بالمنطقة الجنوبية

طرابلس 11 يناير، 2023 م ( وال ) – استضاف فرع ديوان المحاسبة بمدينة سبها، أمس الثلاثاء، اجتماعا ترأسه مستشار رئيس الديوان” محمد الرشيد” و بحضور مدير فرع ومديرو الإدارات بالفرع ، جرى خلاله بحث الصعوبات والمشاكل المتعلقة بمرضى الأورام بالمنطقة الجنوبية، والحاجة الماسة إلى توظيف كافة الإمكانيات بالمنطقة لخدمة مرضى الأورام.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ومركز سبها الطبي، ومركز علاج الأورام بسبها.

وحسب الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة بالفيسبوك تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق بين مركز الأورام سبها والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، في ظل نقص الإمكانيات التي يعاني منها المركز والمنطقة الجنوبية عموماً.

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