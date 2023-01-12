شركة الخطوط الجوية الكينية تواجه اضطرابا في رحلاتها بسبب نقص قطع الغيار.

نيروبي 11 يناير 2023 م (وال) – كشفت شركة الخطوط الجوية الكينية، مساء الثلاثاء، أنها تواجه نقصا في قطع غيار الطائرات قد يؤدي إلى اضطراب للرحلات في شبكتها وتعديل لجدول الرحلات في بعض خطوطها.

ونقل بيان عن مدير عام شركة الخطوط الجوية الكينية ” ألان كيلافوكا ” قوله “نود إبلاغ زبائننا أننا نواجه بعض الاضطرابات في الرحلات ، موضحا أن هذه الاضطرابات تعود إلى التأخر في استعادة الطائرات الخاضعة لعمليات الصيانة، وذلك بسبب الصعوبات العالمية في التزود ببعض مكونات الطائرات.

ولفتت الشركة إلى أن نقص قطع الغيار وضع ضغوطا على الشركة التي لاحظت أنها لا تمتلك طائرات إضافية للتخفيف من تأخر الرحلات، مبينة أن “هذه التحديات عالمية ولا تطال الخطوط الجوية الكينية فحسب، وإنما جميع شركات النقل الجوي حول العالم”.

وتعود هذه الصعوبات إلى الحرب الروسية- الأوكرانية التي أربكت سلاسل التوريد المرتبطة بروسيا والمهمة جدا لصناعة الطيران العالمية.

وتعتمد سلاسل التوريد بشكل كبير على المواد الخام القادمة من بلدان بينها روسيا التي تشكل، على سبيل المثال، مصدر 100 في المائة من التيتانيوم المستخدم في شركة “إمبراير”، و35 في المائة من التيتانيوم المستخدم في شركة “بوينغ”.

وقال كيلافوكا “نود طمأنة زبائننا بأننا نعمل كل ما بوسعنا للحد من تأثير اضطراب سلاسل التوريد على عملياتنا ، وأننا بصدد استباق هذه الاضطرابات والإبلاغ عنها في أسرع وقت ممكن”.

وأعلنت الخطوط الجوية الكينية أنها ستعمل مع الشركاء لإيجاد حل يقلل من اضطراب الرحلات وما يترتب عليه من إرباك للمسافرين.

كما كشفت أنها بصدد استكمال برنامج لدعم قطع الغيار من شأنها مساعدتها على تسريع عملية تأمين هذه المكونات.

وأضاف كيلافوكا “نتواصل أيضا بشكل فاعل مع شركة تزويدنا الأصلية والشركاء، من أجل العمل على إجراءات تخفيف كفيلة بضمان استمرارية شبكتنا وعملياتنا”.

وتخطط شركة الخطوط الجوية الكينية، في حال استمرت تحديات سلاسل التوريد، لإجراء تغييرات على جداول رحلاتها، من خلال خفض ترددها.

(وال)