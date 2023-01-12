دراسة بحثية للبكتريا المسببة لتلوث العمليات الجراحية في مستشفيات طرابلس

طرابلس 11 يناير 2023 م (وال) – قال المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية إن فريقا بحثيا تابعا للمركز، باشر في دراسة البكتريا المسببة لتلوث العمليات الجراحية في مستشفيات طرابلس وتقييم حساسية المضادات الحيوية عليها.

وأوضح المركز في بيان، أن هذه العمليات البحثية التي يقوم بها الفريق البحثي تهدف إلى ايجاد الحلول الناجحة للقضاء على مشكلة انتشار البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية في المستشفيات الليبية بطرق علمية حديثة وفعالة.

وأضاف المركز – الذي يعتبر أحد المراكز البحثية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي – أنه تم تجميع المسحات البكتيرية من جروح المرضى في مستشفى شارع الزاوية، وتم تنشيط هذه البكتريا في وسط مغذي خاص لمدة 6 ساعات.

وأشار مركز البحوث والتقنيات الحيوية إلى أنه تمت عقب ذلك عملية الزرع على عدة أوساط غذائية متخصصة لهذه البكتريا الممرضة ووضعها في الحضانات في انتظار ان تستكمل باقي الاختبارات للتعرف على جميع المسحات البكتيرية المعزولة.

..(وال)..