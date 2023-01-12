وزارة الاقتصاد تتابع مراحل تطوير معرض طرابلس الدولي.

طرابلس 11 يناير 2023م (وال) ـ قام وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور “سهيل بوشيحة” اليوم الأربعاء بجولة ميدانية في معرض طرابلس الدولي لمتابعة آخر المستجدات والمراحل المنجزة بشأن تطويره في إطار تنفيذ خطة الوزارة لعام 2023م.

ورافق “بوشيحة” خلال الزيارة التي جاءت على هامش المعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض “عصام أبوعجيلة” والمدير العام للمعرض “إسلام جعفر” والمدير العام لصندوق الإنماء “ياسين الأبيض”.

واطلع الوكيل على صيانة المدخل الرئيسي ومراحل إنجاز صالات العرض كذلك قاعة المؤتمرات والبنية التحتية للاتصالات والتقنية.