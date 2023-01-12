قوة دعم مديريات الأمن تلقي القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا السطو على شابين بطريق السواني.

طرابلس 11 يناير 2023م ( وال ) – تمكن أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تابعين لإحدى الجهات العسكرية حاولوا السطو على شابين بطريق السواني وتسببوا في إصابتهما .

وأوضحت القوة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” بأن الجناة قاموا باعتراض الشابين بطريق السواني حين كانوا على متن مركبة آلية “تاكسي” للذهاب لأحد الملاعب للعب كرة القدم، وذلك للاستيلاء على ممتلكاتهما، مما أدى إلى تعرض أحد الشابين للضرب بآداة حادة في رأسه فيما أصيب الآخر بطعنة في صدره.

وأكد البيان أن أعضاء الشرطة من القوة سارعوا بإسعاف الشابين اللذين اصيب أحدهما إصابة بالغة، إلى جانب القبض على الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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