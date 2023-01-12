اليوم العلمي لأمراض الفشل الكلوي بمركز بنغازي الطبي .

بنغازي 12يناير 2023 ( وال )-بدأت بمركز بنغازي الطبي أمس الاربعاء أعمال الندوة العلمية حول الفشل الكلوي الحاد .

وقال رئيس وحدة الكلي بمركز بنغازي الطبي الدكتور ” محمد أسامة الزوى” نحن اليوم في الملتقى العلمي تطرقنا إلى مرض أصبح واسع الانتشار في وحدات العناية للفشل الكلوي الحاد ولهذا تجمع عدد من الخبراء الوطنين من عدة مدن ليبية لدراسة كيفية تطبيق معالجة الفشل الكلوي الحاد داخل أقسام العناية بمركز الطبي بشكل مباشر ومن خلال الخبرات الوطنية.

وأضاف أن الفشل الكلوي يأتي نتيجة للسعة العقرب وعض الأفاعي والتي تم التطرق إليها اليوم كما تم التطرق إلى عدم استعمال الأدوية الشعبية من خلال المحاضرات لأنه يسبب مشاكل في الكلى بالإضافة إلى سوء استعمال الأدوية وتأثيرها على الكلى لمرض السكر وغيرها من الأمراض المزمنة.

وفي جانب متصل قال استشاري أمراض الباطنة والكلى الدكتور ” الخراز ” إن الندوة كانت عن الفشل الكلوي الحاد الذي يخص المستشفيات والفشل الكلوي الحاد الذي يخص المجتمع، وتطرقت إلى الفشل الكلوي الذي يخص المجتمع وأسبابه ويعتبر أحد الأسباب هو استعمال المواد والأدوية والأعشاب الشعبية بكثرة كمحاولات إنقاص الوزن بالأعشاب أو معالجة أمراض الكلى عن طريق أعشاب شعبية وعدم أخد نصائح الأطباء.

وتابع لقد تم تقديم محاضرة عن انتشار العقارب والأفاعي ، نحن في ليبيا دولة صحراوية وخاصة الجنوب الليبي مع عدم وجود منظومة إلكترونية في الجنوب تحدد عدد الذين يتوفون سنوياً من لدغ العقارب ، ولأن لدغة العقرب سريعة الانتشار في الدم وتصل إلى الكلى فتسبب فشلا كلويا وإذا لم يتم إسعافها سريعاً تسبب الوفاة.