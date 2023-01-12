الضفة 12 يناير 2023 (وال) – استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظات القدس والخليل ونابلس في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) فجر اليوم الخميس بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا، شمال القدس. وأضافت […]

ظهرت المقالة ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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