تكريم روضة الخلود بهون .

هون 12 يناير 2023م ( وال ) – كرمت ادارة رياض الاطفال بمراقبة التربية والتعليم ببلدية الجفرة احدى رياض الاطفال المتميزة بمدينة هون لدورها واهتمامها بالاطفال ومنهجها التعليمي المبسط في تهيئتهم للمرحلة المقبلة .

ومنحت شهادة شكر و تقدير وهدايا رمزية لادارة روضة الخلود لتميزها في توفير كافة الامكانيات التي تؤهلها لمهام تربية وتعليم وصقل الاطفال من للالعاب النموذجية وكتب الاطفال وتحفيظ القرآن الكريم .. وكذلك لحرص ادارة الروضة واهتمامها بالنظافة العامة وترتيب نظام الفصول .

تضم الروضة 150 طفل وخمسة فصول مع طقم تعليمي مؤهل مكون من 37 معلمة .

…. وال الجفرة