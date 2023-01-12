منظمة خريجي الأزهر تطلق فعاليات الدورة التدريبية لـ20 من دعاة ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الأزهر

القاهرة 12يناير 2023 ( وال ) – افتتحت بالقاهرة أمس الاربعاء الدورة التدريبية لـ20 من دعاة ليبيا التي تشرف عليها جامعة الأزهر المصرية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب .

وقال رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور ” إبراهيم الهدهد ” إن هذه الدورة تأتي في إطار مناقشة القضايا الفكرية الشائكة التي يعمل على ترويجها المتطرفون.

من جانبه قال الدكتور ” عبدالدايم نصير ” الأمين العام للمنظمة إن الفوضى التي يثيرها هؤلاء المتطرفون تنعكس آثارها على الشباب الذين يستهدفونهم في المقام الأول.

وبدوره أكد الدكتور ” حسن الصغير ” رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب إننا نحاول استقراء المشكلات الفكرية التي تواجه المجتمع الليبي حتى يتمكن المتدربون من مواجهة أصحاب الفكر المتطرف في ليبيا.