ليبيا نيوز

منظمة خريجي الأزهر تطلق فعاليات الدورة التدريبية لـ20 من دعاة ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الأزهر

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القاهرة 12يناير 2023 ( وال ) – افتتحت بالقاهرة أمس الاربعاء الدورة التدريبية لـ20 من دعاة ليبيا التي تشرف عليها جامعة الأزهر المصرية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب .

     وقال رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور ” إبراهيم الهدهد ” إن هذه الدورة تأتي في إطار مناقشة القضايا الفكرية الشائكة التي يعمل على ترويجها المتطرفون.

    من جانبه قال الدكتور ” عبدالدايم نصير ” الأمين العام للمنظمة إن الفوضى التي يثيرها هؤلاء المتطرفون تنعكس آثارها على الشباب الذين يستهدفونهم في المقام الأول.

    وبدوره أكد الدكتور ” حسن الصغير ” رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب إننا نحاول استقراء المشكلات الفكرية التي تواجه المجتمع الليبي حتى يتمكن المتدربون من مواجهة أصحاب الفكر المتطرف في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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